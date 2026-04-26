26 апреля 2026 в 22:53

Судьи удалили со льда всех игроков матча КХЛ после потасовки

Судьи удалили обе пятерки игроков в матче КХЛ между «Локомотивом» и «Авангардом»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во втором матче полуфинала Континентальной хоккейной лиги между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом» произошла массовая драка с участием хоккеистов обеих команд. Судьям пришлось удалить со льда сразу 10 полевых игроков.

Инцидент случился на стадионе «Арена-2000. Локомотив» 26 апреля. На 18-й минуте защитник «Локомотива» Артем Сергеев открыл счет. Сразу после этого Александр Радулов вступил в словесную перепалку с вратарем «Авангарда» Никитой Серебряковым.

Вратарь бросился на оппонента, что спровоцировало массовую потасовку. В результате судьи отправили в штрафные боксы обе пятерки, находившиеся на льду, — следует из официального заявления.

Беспрецедентное удаление всех полевых игроков сразу остановило игру. Ожидаются решения дисциплинарного комитета по итогам матча.

Ранее хоккейный агент Алексей Дементьев раскрыл главную интригу серии «Локомотива» и «Авангарда» в Кубке Гагарина. По его словам, в полуфинале болельщиков ждет тактическое противостояние двух североамериканских тренеров — Боба Хартли и Ги Буше. И в этой паре в данный момент фаворита нет. Это соперничество будет очень интересно и поучительно в плане развития хоккея и тренерской мысли, выразил уверенность эксперт.

Спорт
КХЛ
драки
конфликты
Судьи удалили со льда всех игроков матча КХЛ после потасовки
