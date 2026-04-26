Пирог со вкусом самсы из ленивого слоеного теста за 10 минут — сочный, слоистый, хрустящий

Беру муку, масло и холодную воду — замешиваю слоеное тесто за 10 минут, раскатываю, выкладываю начинку из курицы, картофеля и лука, запекаю. Через час на столе пирог, который получается слоистым, хрустящим и по вкусу напоминает любимую самсу. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для обеда, ужина или праздничного стола.

Получается обалденная вкуснятина: тонкое, слоистое тесто с золотистой корочкой, а внутри — сочная курица, мягкий картофель и ароматный лук, которые пропитывают тесто и делают каждый кусочек тающим во рту.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 360 г сливочного масла или маргарина, 600 г муки, 1 яйцо, 160 мл холодной воды из холодильника, 1 столовая ложка уксуса 9%, 1/2 чайной ложки соли; для начинки — 500 г слоеного теста, 350 г куриного филе, 2–3 картофелины, 1 луковица, 100 мл воды, 30 г сливочного масла, соль и перец по вкусу. Муку просейте с солью, натрите на терке холодное масло, перетрите в крошку.

Влейте уксус, холодную воду и яйцо, замесите тесто, уберите в холодильник на 30 минут. Курицу нарежьте кубиками, картофель — тонкими пластинами, лук — мелкими кубиками. Тесто раскатайте тонко, выложите начинку, заверните конвертом. Выпекайте в разогретой до 180°С духовке 35–40 минут до золотистого цвета. Подавайте горячим — этот пирог исчезает быстрее, чем вы его испекли.

