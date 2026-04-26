26 апреля 2026 в 14:30

Пирог со вкусом самсы из ленивого слоеного теста за 10 минут — сочный, слоистый, хрустящий

Беру муку, масло и холодную воду — замешиваю слоеное тесто за 10 минут, раскатываю, выкладываю начинку из курицы, картофеля и лука, запекаю. Через час на столе пирог, который получается слоистым, хрустящим и по вкусу напоминает любимую самсу. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для обеда, ужина или праздничного стола.

Получается обалденная вкуснятина: тонкое, слоистое тесто с золотистой корочкой, а внутри — сочная курица, мягкий картофель и ароматный лук, которые пропитывают тесто и делают каждый кусочек тающим во рту.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 360 г сливочного масла или маргарина, 600 г муки, 1 яйцо, 160 мл холодной воды из холодильника, 1 столовая ложка уксуса 9%, 1/2 чайной ложки соли; для начинки — 500 г слоеного теста, 350 г куриного филе, 2–3 картофелины, 1 луковица, 100 мл воды, 30 г сливочного масла, соль и перец по вкусу. Муку просейте с солью, натрите на терке холодное масло, перетрите в крошку.

Влейте уксус, холодную воду и яйцо, замесите тесто, уберите в холодильник на 30 минут. Курицу нарежьте кубиками, картофель — тонкими пластинами, лук — мелкими кубиками. Тесто раскатайте тонко, выложите начинку, заверните конвертом. Выпекайте в разогретой до 180°С духовке 35–40 минут до золотистого цвета. Подавайте горячим — этот пирог исчезает быстрее, чем вы его испекли.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Читайте также
Пирог «Брусничный рассвет» — творожный чизкейк без выпечки с ягодной глазурью за 20 минут
Общество
Пирог «Брусничный рассвет» — творожный чизкейк без выпечки с ягодной глазурью за 20 минут
Пирог «Перина» — светлая версия без какао: творожная начинка сеточкой, нежнее и воздушнее торта
Общество
Пирог «Перина» — светлая версия без какао: творожная начинка сеточкой, нежнее и воздушнее торта
Мясные «хачапурики» из слоеного теста — сочнее самсы и хрустящее чебуреков: готовлю на ужин за 20 минут
Общество
Мясные «хачапурики» из слоеного теста — сочнее самсы и хрустящее чебуреков: готовлю на ужин за 20 минут
Вместо самсы — эти «ракушки»: тесто нежнее, начинка сочнее, а готовить их в два раза быстрее
Общество
Вместо самсы — эти «ракушки»: тесто нежнее, начинка сочнее, а готовить их в два раза быстрее
Слоеное тесто без скалки: узбекская самса удивит даже Амину или Мустафу
Семья и жизнь
Слоеное тесто без скалки: узбекская самса удивит даже Амину или Мустафу
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Утечка хлора в «СССР» отправила людей в больницу
Заслуженный учитель ответил, нужно ли отменять домашние задания
Жители украинского города лишились благ цивилизации
Путин сделал «боксерское» фото с чемпионкой мира
«Мировая держава»: в Японии призвали вернуть отношения с Россией
Мошенники выманили у пожилой москвички колоссальную сумму за один звонок
В Германии призвали как можно скорее вернуть воинскую повинность
В Петербурге простились с уникальным скрипачом
Апрельские заморозки в Москве получили простое объяснение
Земля дрогнула под ногами жителей Одесской области
В Кремле оценили состояние российской экономики
Популярный бренд из Германии подал заявку в Роспатент
Сильная прохлада и ледяные дожди: погода в Москве в конце апреля
Уфимский магазин коллекционных пластинок погрузился в фекалии
Лидер Лондонского марафона вошел в историю, установив немыслимый рекорд
«Новые разрушения»: Пушков дал прогноз по ситуации на Ближнем Востоке
Зарубин поделился информацией о ближайших планах Путина
Двух россиян задержали за работу на скам-центр со странным названием
Названо преимущество получения налогового вычета через работодателя
Козловский впервые намекнул на беременность Акиньшиной
Дальше
Самое популярное
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Общество

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

