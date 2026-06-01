Запишите проверенные пропорции «Шоко-пирога» — нежный, пышный, на сливочном масле

Этот «Шоко-пирог» получается удивительно мягким, влажным и воздушным, будто из хорошей кондитерской. Секрет — в правильных пропорциях и простом тесте, которое не требует сложных техник. Аромат какао наполняет кухню уже через несколько минут, а сверху пирог можно покрыть любимой глазурью или просто присыпать сахарной пудрой.

Готовится быстро, продукты самые обычные, а результат стабильно удачный даже у тех, кто редко печет.

Ингредиенты

Мука — 2,5 стакана, сахар — 2 стакана, какао — 5 ст. л., разрыхлитель — 1 ч. л., сода — 1 ч. л., ванилин — по вкусу, соль — щепотка, яйца — 2 шт., растопленный черный шоколад — 90 г., молоко — 1 стакан, кипяток — 1 стакан, сливочное масло — 180 г.

Приготовление

В глубокой миске смешайте муку, сахар, какао, разрыхлитель, соду, ванилин и соль. Отдельно растопите сливочное масло и слегка остудите, затем соедините его с яйцами, молоком и кипятком. Жидкую смесь в два приема влейте к сухим ингредиентам, добавьте шоколад и тщательно перемешайте до гладкого однородного теста.

Форму застелите пергаментом, вылейте тесто и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 25–30 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. Готовый пирог можно покрыть шоколадной глазурью или подать просто так — он получается очень нежным и насыщенно шоколадным.

Личный опыт

Со сливочным маслом вкус получается более глубоким и «кондитерским», а мякиш — особенно мягким. Если дать пирогу постоять несколько часов, он становится еще сочнее и ароматнее.

