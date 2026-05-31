Мешаю какао, творог и желатин — и в холодильник: нежный десерт вместо мороженого — ешь и худей

Шоколадный творожный десерт без выпечки — это отличный вариант для тех, кто любит сладкое, но не хочет перегружать рацион лишними калориями. Никакой духовки и сложных кремов — достаточно смешать несколько простых ингредиентов, отправить массу в холодильник и дождаться застывания.

Получается обалденная вкуснятина: нежный шоколадный десерт с текстурой чизкейка и насыщенным вкусом какао. Он отлично заменяет мороженое, покупные сладости и калорийные торты.

Для приготовления вам понадобится: обезжиренный творог — 400 г, обезжиренное молоко — 100 мл, мед — 20 г, желатин — 15 г, какао-порошок — 50 г, вода — 1 стакан.

Желатин залейте водой и оставьте набухать на 30 минут. Если после набухания останется лишняя жидкость, аккуратно слейте ее. Переложите желатин в кастрюлю, добавьте молоко и прогрейте на небольшом огне до полного растворения, не доводя до кипения.

Затем добавьте творог, какао и мед. Пробейте массу блендером до гладкой однородной консистенции. Перелейте будущий десерт в форму или порционные креманки и уберите в холодильник на несколько часов до полного застывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева приготовила этот шоколадный десерт. Удивило то, насколько нежной и воздушной получается текстура из самых простых продуктов. По вкусу десерт действительно напоминает легкий шоколадный чизкейк, а чувство сытости сохраняется надолго.