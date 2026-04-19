19 апреля 2026 в 11:35

Мясные «хачапурики» из слоеного теста — сочнее самсы и хрустящее чебуреков: готовлю на ужин за 20 минут

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Беру готовое слоеное тесто и фарш и за 20 минут готовлю нажористые слойки, которые получаются сочнее самсы и хрустящее любых пирожков. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина или перекуса, когда хочется мясной выпечки без долгой возни.

Получается обалденная вкуснятина: слоистое, хрустящее тесто с золотистой корочкой, а внутри — сочный мясной фарш с луком и ароматными специями, который буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста (бездрожжевого), 400 г мясного фарша, 1 луковица, соль, перец, 1 яйцо для смазывания, растительное масло.

Лук мелко нарежьте, смешайте с фаршем, посолите, поперчите. Тесто слегка раскатайте, нарежьте на квадраты.

На каждый квадрат выложите фарш, сложите треугольником или конвертиком, защипните края. Выложите на противень с пергаментом, смажьте взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 190 °С духовке 15–20 минут до румяной корочки. Подавайте горячими — эти слойки исчезают быстрее, чем вы их достали.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Вместо самсы — эти «ракушки»: тесто нежнее, начинка сочнее, а готовить их в два раза быстрее
Слоеное тесто без скалки: узбекская самса удивит даже Амину или Мустафу
Беру консервы тунца, яйцо и майонез — и в лаваш. Бюджетный рулет для завтрака — уплетают за обе щеки
Вместо надоевших оладий — пончики «Молочные»: пышные, мягкие, ароматные. Моя магия утра
Осетинский пирог с картошкой и сыром — печётся 10 минут, а удержаться от кусочка невозможно
Мария Левицкая
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
