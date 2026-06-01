Вместо курицы на ужин: натерла капусту и добавила яйцо — через 10 минут подаю нежные капустные наггетсы

Хотите отказаться от курицы, но не знаете, чем заменить? Попробуйте капустные наггетсы — это невероятно просто, бюджетно и очень необычно. Блюдо получается потрясающим: хрустящая золотистая корочка снаружи и сочная, нежная начинка внутри, которая тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 300–400 г белокочанной капусты (можно пекинской), 2 яйца, 2 ст. л. муки или манки, соль, черный перец, специи по вкусу. Капусту тонко нашинкуйте. В глубокой миске слегка посолите капусту и хорошо помните ее руками, чтобы она стала мягче и дала немного сока. Добавьте яйца, муку (или манку), соль, перец и специи. Тщательно перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте масло. Выложите всю капустно-яичную массу на сковороду, разровняйте лопаткой в виде круглой лепешки толщиной около 1,5 см. Жарьте на среднем огне 5–7 минут под крышкой, пока низ не станет золотистым и хрустящим. Затем аккуратно переверните лепешку с помощью широкой лопатки или тарелки и жарьте еще 4–5 минут с другой стороны до полной готовности.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже приготовила эти капустные наггетсы. Даже ярые мясоеды уплетали хрустящую капустную лепешку за обе щеки. Кстати, вместо муки можно добавить сыр — получится с итальянским акцентом. Находка, а не рецепт!