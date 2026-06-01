Залила манку кефиром и добавила яйца — через 40 минут манник готов: пышный, рассыпчатый и тает во рту. Получается обалденная вкуснятина: нежная, пористая структура, слегка влажная из-за кефира, и тонкая сахарная корочка сверху, которая приятно хрустит при каждом укусе.

Для приготовления вам понадобится: 1 стакан манки, 1 стакан кефира, 2 яйца, 0,5 стакана сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, 3 ст. л. растительного масла, ванилин по вкусу. В глубокой миске залейте манку кефиром, перемешайте и оставьте на 30-40 минут для набухания. В отдельной посуде взбейте яйца с сахаром, солью и ванилином до пены. Соедините яичную смесь с набухшей манкой, добавьте разрыхлитель и масло. Тщательно перемешайте до однородности. Форму для выпечки смажьте маслом или застелите пергаментом. Вылейте тесто в форму, разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистого цвета. Готовность проверьте зубочисткой. Дайте маннику немного остыть в форме, затем переложите на блюдо.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже испекла этот манник. Даже те, кто обычно не любит манную кашу, уплетали пышный манник за обе щеки. Кстати, вместо ванилина можно добавить цедру лимона — получится с цитрусовым акцентом. Находка, а не рецепт!