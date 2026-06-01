ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 13:30

Залила манку кефиром и добавила яйца — через 40 минут манник готов: пышный, рассыпчатый и тает во рту

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Залила манку кефиром и добавила яйца — через 40 минут манник готов: пышный, рассыпчатый и тает во рту. Получается обалденная вкуснятина: нежная, пористая структура, слегка влажная из-за кефира, и тонкая сахарная корочка сверху, которая приятно хрустит при каждом укусе.

Для приготовления вам понадобится: 1 стакан манки, 1 стакан кефира, 2 яйца, 0,5 стакана сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, 3 ст. л. растительного масла, ванилин по вкусу. В глубокой миске залейте манку кефиром, перемешайте и оставьте на 30-40 минут для набухания. В отдельной посуде взбейте яйца с сахаром, солью и ванилином до пены. Соедините яичную смесь с набухшей манкой, добавьте разрыхлитель и масло. Тщательно перемешайте до однородности. Форму для выпечки смажьте маслом или застелите пергаментом. Вылейте тесто в форму, разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистого цвета. Готовность проверьте зубочисткой. Дайте маннику немного остыть в форме, затем переложите на блюдо.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже испекла этот манник. Даже те, кто обычно не любит манную кашу, уплетали пышный манник за обе щеки. Кстати, вместо ванилина можно добавить цедру лимона — получится с цитрусовым акцентом. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Взяла творог, яблоко и пару яиц — через 10 минут обжариваю колечки в масле: мягкие, воздушные, с яблочным сюрпризом
Общество
Взяла творог, яблоко и пару яиц — через 10 минут обжариваю колечки в масле: мягкие, воздушные, с яблочным сюрпризом
Клубничная пастила за 1 час: 1 ингредиент — и полезный десерт на столе. Без сахара и желатина
Общество
Клубничная пастила за 1 час: 1 ингредиент — и полезный десерт на столе. Без сахара и желатина
С яблоками — прошлый век: шарлотка с виноградом — хит сезона, проще и вкуснее классики
Общество
С яблоками — прошлый век: шарлотка с виноградом — хит сезона, проще и вкуснее классики
Замешиваю пачку масла и пачку творога — пеку «Нежные узелки»: рассыпчатые, тающие печенюшки к вечернему чаю
Общество
Замешиваю пачку масла и пачку творога — пеку «Нежные узелки»: рассыпчатые, тающие печенюшки к вечернему чаю
Оладьи «По-деревенски» без дрожжей: кефир, яйцо и мука — поднимаются на сковороде, как на дрожжах
Общество
Оладьи «По-деревенски» без дрожжей: кефир, яйцо и мука — поднимаются на сковороде, как на дрожжах
рецепты
кулинария
завтраки
манник
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России появится единый электронный билет для пригородных поездок
Сечин предупредил о новом вызове для нефтяной отрасли
В позе дельфинчика и без крабов: как Арашуков сидит в «Черном дельфине»
Трамп назвал возможную дату заключения мира с Ираном
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
СК РФ установил место запуска БПЛА по Старобельску
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.