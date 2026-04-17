Вместо самсы — эти «ракушки»: тесто нежнее, начинка сочнее, а готовить их в два раза быстрее

Вместо самсы — эти «ракушки»: тесто нежнее, начинка сочнее, а готовить их в два раза быстрее

Беру фарш, лук и тесто — и готовлю «ракушки», которые получаются сочнее самсы и исчезают со стола еще горячими. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного обеда или перекуса, когда хочется мясной выпечки без возни с лепкой каждой штучки.

Получается обалденная вкуснятина: мягкое румяное тесто с хрустящей корочкой, а внутри — сочный фарш с луком, болгарским перцем, ароматной зирой и свежей зеленью, которая делает начинку яркой и сочной.

Для приготовления вам понадобится: для теста — яйцо и белок, чайная ложка соли, чайная ложка сахара, 250 мл молока, 30 мл растительного масла, 450–500 г муки, 30 г сливочного масла, 7 г дрожжей; для начинки — 300 г мясного фарша, 2 луковицы, половинка болгарского перца, соль и зира по вкусу, пучок зелени.

Замесите дрожжевое тесто, дайте подойти 1 час. Лук и перец измельчите, смешайте с фаршем, солью и зирой. Тесто разделите на 6 частей, раскатайте в лепешки, выложите начинку, посыпьте зеленью, сделайте разрез до половины, сложите кармашком, защипните края вилкой. Смажьте желтком, выпекайте при 180 °С 30–35 минут. Подавайте горячими — эти «ракушки» заменят целый обед.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.