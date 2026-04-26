Пирог «Брусничный рассвет» — творожный чизкейк без выпечки с ягодной глазурью за 20 минут

Беру творог, печенье, бруснику и желатин — смешиваю основу из крошки, взбиваю творожный крем, выкладываю слоями и заливаю ягодной глазурью. Через 20 минут на столе нежный, воздушный чизкейк, который получается без выпечки, без духовки и намного вкуснее магазинных тортов.

Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития или праздничного стола. Получается обалденная вкуснятина: хрустящая песочная основа, нежный творожный слой с ванильным ароматом и кисло-сладкая брусничная глазурь, которая делает десерт ярким и незабываемым.

Для приготовления вам понадобится: для основы — 200 г песочного печенья, 100 г сливочного масла; для творожного слоя — 500 г творога (5–9%), 200 мл сливок 33%, 100 г сахарной пудры, 20 г желатина, 50 мл воды; для глазури — 200 г брусники (свежей или замороженной), 100 г сахара, 10 г желатина, 50 мл воды. Печенье измельчите в крошку, смешайте с растопленным маслом, выложите в форму, утрамбуйте, уберите в холодильник.

Желатин залейте водой, оставьте на 10 минут. Творог, сливки и пудру взбейте блендером до однородности. Желатин растопите, влейте в творожную массу, перемешайте. Вылейте крем на основу, разровняйте, уберите в холодильник на 30 минут. Для глазури бруснику измельчите блендером с сахаром, прогрейте, добавьте растворенный желатин, перемешайте. Вылейте глазурь на застывший чизкейк, уберите в холодильник еще на 30 минут. Подавайте охлажденным — этот десерт исчезает быстрее, чем вы его приготовили.

Мария Левицкая
М. Левицкая
