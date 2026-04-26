В Петербурге простились с уникальным скрипачом В Петербурге простились с народным артистом России Сергеем Стадлером

Церемония прощания со скрипачом и дирижером Сергеем Стадлером завершилась в атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости, музыканта проводили в последний путь аплодисментами, сообщает РИА Новости. Народный артист России скоропостижно скончался в понедельник, 20 апреля.

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал кончину Стадлера «громадной утратой» для мировой и петербургской культуры. Балерина Илзе Лиепа добавила, что «осиротела семья, осиротел оркестр, осиротел город и искусство».

Гражданской панихиде предшествовало отпевание в Исаакиевском соборе. Стадлер будет похоронен на Смоленском кладбище. Он преподавал в Московской и Санкт-Петербургской консерваториях, был ректором петербургской консерватории в 2008–2011 годах, а также награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

