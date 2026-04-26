«Большая потеря»: умерла актриса Московского Губернского театра

Заслуженная артистка России Елена Михеева скончалась в возрасте 74 лет, заявили в пресс-службе Московского Губернского театра. Там отметили, что она обладала редким обаянием и талантом, отдав сцене всю свою жизнь. Ее смерть стала большой потерей для коллектива театра и поклонников ее творчества.

В нашем театре большая потеря — на 75 году ушла из жизни заслуженная артистка России Елена Александровна Михеева, — говорится в сообщении.

Сразу после окончания ВТУ им. Б.В. Щукина в 1972 году Михеева поступила в Московский областной драматический театр им. А.Н. Островского, а спустя 20 лет продолжила служение в Московском областном государственном Камерном театре. В Московском Губернском театре актриса служила со дня его основания в 2013 году.

