Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 апреля 2026 в 15:16

«Большая потеря»: умерла актриса Московского Губернского театра

Скончалась заслуженная артистка России Елена Михеева

Елена Михеева Елена Михеева Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Заслуженная артистка России Елена Михеева скончалась в возрасте 74 лет, заявили в пресс-службе Московского Губернского театра. Там отметили, что она обладала редким обаянием и талантом, отдав сцене всю свою жизнь. Ее смерть стала большой потерей для коллектива театра и поклонников ее творчества.

В нашем театре большая потеря — на 75 году ушла из жизни заслуженная артистка России Елена Александровна Михеева, — говорится в сообщении.

Сразу после окончания ВТУ им. Б.В. Щукина в 1972 году Михеева поступила в Московский областной драматический театр им. А.Н. Островского, а спустя 20 лет продолжила служение в Московском областном государственном Камерном театре. В Московском Губернском театре актриса служила со дня его основания в 2013 году.

Ранее стало известно, что писатель заслуженный работник культуры РФ Евгений Борисов скончался в возрасте 92 лет. В связи с его смертью выразил соболезнования губернатор Тверской области Виталий Королев. Он отметил, что Борисов был «истинным представителем российской интеллигенции».

Культура
Москва
актрисы
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Директор ФБР лично взялся за дело о стрельбе на мероприятии с Трампом
Развожаев раскрыл, что спасло пациента атакованной ВСУ больницы
Милонов поделился впечатлениями после скандала на премии шансона
В Минобороны раскрыли, сколько БПЛА ВСУ было сбито за семь часов
Белоусов вручил ордена Мужества северокорейским военным
Неудачная пластика, обет безбрачия, шесть внуков: как живет Вера Сотникова
Названа причина смерти Михеевой
В США раскрыли, чего хочет добиться президент Израиля от Нетаньяху
Военэксперт ответил, спасет ли ВСУ возможная отмена брони от мобилизации
Путин дал неожиданный совет чемпиону мира по боксу Шумкову
Развожаев выступил с обращением к севастопольцам после ночной атаки ВСУ
Озвучено количество пострадавших после атаки ВСУ на Вологодскую область
Европейские рыбаки отказались выходить в море из-за цен на топливо
Кадры мощного оползня в Дагестане попали в Сеть
Нетаньяху обвинил «Хезболлу» в нарушении перемирия Израиля с Ливаном
Британскую авиабазу с американскими бомбардировщиками поглотил огонь
Названо количество БПЛА, атаковавших ночью Севастополь
Шоу «Суперниндзя. Дети», сезон 3, выпуск 4: испытания, кто прошел в финал
Иран призвал к созданию новой системы безопасности на Ближнем Востоке
Раскрыто, что обсуждали Белоусов и Ким Чен Ын в Пхеньяне
Дальше
Самое популярное
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Общество

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.