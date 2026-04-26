Нетаньяху обвинил «Хезболлу» в нарушении перемирия Израиля с Ливаном

Шиитское движение «Хезболла» нарушила режим прекращения огня между Израилем и Ливаном, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Он отметил, что удары ЦАХАЛ по позициям группировки продолжатся, передает пресс-служба израильского правительства.

Следует понимать, что нарушения со стороны «Хезболлы» фактически сводят на нет режим прекращения огня, — сказал Нетаньяху.

Премьер добавил, что ЦАХАЛ атакует объекты «Хезболлы» якобы в рамках соглашения с США и Ливаном. По его словам, такие меры необходимы для устранения угроз для жителей северных регионов Израиля.

Ранее Нетаньяху отдал приказ ЦАХАЛ нанести мощные удары по объектам «Хезболлы» в Ливане. Конкретные цели и время операции не уточняются.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о продлении режима прекращения огня между Израилем и Ливаном на три недели. По его словам, он ожидает встречи Нетаньяху и президента Ливана Жозефа Ауна в Белом доме. Он отметил, что для него честь присутствовать на этом мероприятии.