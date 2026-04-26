Власти Израиля приказали бомбить Ливан

Дым от израильского авиаудара по южным пригородам Бейрута в Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ ЦАХАЛ нанести мощные удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане, соответствующее заявление опубликовала канцелярия израильского премьера. Конкретные цели и время операции не уточняются.

Решение было принято на фоне обострения ситуации на северных границах Израиля. Армия обороны Израиля уже приступила к выполнению приказа.

Подробности о нанесенных ударах, их интенсивности и возможных последствиях пока не раскрываются. Израильские официальные лица традиционно не комментируют детали подобных операций до их завершения. О реакции ливанской стороны и самой «Хезболлы» на данный момент не сообщается.

Израиль указывал, что наносит удары по позициям «Хезболла» в ответ на угрозы со стороны группировки. Ситуация в приграничных районах остается напряженной.

До этого стало известно, что израильские военные поразили ракетные установки шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Вооружения, по информации ЦАХАЛ, представляли опасность для солдат и гражданского населения еврейского государства. Особенно пострадали районы Дейр-эль-Захрани, Реман и Аль-Саамия.