Трамп назвал сроки нового перемирия на Ближнем Востоке Трамп: режим прекращения огня между Израилем и Ливаном продлили на три недели

Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном продлили на три недели, сообщил президент США Дональд Трамп. По его словам, он ожидает встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Жозефа Ауна в Белом доме.

Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном будет продлен на три недели. Я с нетерпением жду возможности в ближайшем будущем принять премьер-министра Израиля Биби Нетаньяху и президента Ливана Жозефа Ауна. Для меня было бы большой честью быть участником этой исторической встречи! — написал Трамп.

Американский президент добавил, что провел в Овальном кабинете встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио и высокопоставленными представителями из Израиля и Ливана. Он подчеркнул, что Вашингтон собирается сотрудничать с Ливаном, чтобы помочь ему защититься от «Хезболлы».

Ранее министр обороны еврейского государства Исраэль Кац заявил о готовности возобновить конфликт с Ираном. Он отметил, что Израиль в ожидании зеленого света от Соединенных Штатов. Он пообещал, что следующая атака Израиля будет «сокрушительной и смертоносной». Она затронет и удары по национальной экономической и энергетической инфраструктуре Ирана.