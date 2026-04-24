Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 08:54

Трамп назвал сроки нового перемирия на Ближнем Востоке

Трамп: режим прекращения огня между Израилем и Ливаном продлили на три недели

Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном продлили на три недели, сообщил президент США Дональд Трамп. По его словам, он ожидает встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Жозефа Ауна в Белом доме.

Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном будет продлен на три недели. Я с нетерпением жду возможности в ближайшем будущем принять премьер-министра Израиля Биби Нетаньяху и президента Ливана Жозефа Ауна. Для меня было бы большой честью быть участником этой исторической встречи! — написал Трамп.

Американский президент добавил, что провел в Овальном кабинете встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио и высокопоставленными представителями из Израиля и Ливана. Он подчеркнул, что Вашингтон собирается сотрудничать с Ливаном, чтобы помочь ему защититься от «Хезболлы».

Ранее министр обороны еврейского государства Исраэль Кац заявил о готовности возобновить конфликт с Ираном. Он отметил, что Израиль в ожидании зеленого света от Соединенных Штатов. Он пообещал, что следующая атака Израиля будет «сокрушительной и смертоносной». Она затронет и удары по национальной экономической и энергетической инфраструктуре Ирана.

Мир
США
Ливан
Израиль
Дональд Трамп
перемирия
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.