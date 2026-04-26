Путин сделал фото с чемпионкой мира по боксу

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград победителям чемпионатов мира по боксу. Справа: чемпионка мира по боксу 2025 года Анастасия Шамонова, получившая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения госнаград в Кремле сфотографировался в «боксерской» стойке с чемпионкой мира по боксу Анастасией Шамоновой, сообщает корреспондент ИС «Вести» Павел Зарубин. Спортсменка обратилась к главе государства с просьбой поднять кулак для совместного снимка, на что Путин согласился, передает РИА Новости.

А я могу вас попросить по-боксерски, вот так с кулачком, как мы. Спасибо большое, — сказала спортсменка президенту.

Ранее Путин поздравил актера и режиссера Сергея Никоненко с 85-летием, отметив его большой вклад в развитие отечественного искусства. Глава государства также отметил многолетнюю организаторскую и общественную деятельность Никоненко в Союзе кинематографистов России.

До этого президент РФ посетил выставку «Жириновский. Продолжение. ЛДПР» в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Экспозицию приурочили к 80-летию со дня рождения лидера и основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Экскурсию для главы государства провел лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.