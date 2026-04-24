Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 16:07

Путин посетил выставку по случаю 80-летия со дня рождения Жириновского

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин посетил выставку «Жириновский. Продолжение. ЛДПР» в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, передает РИА Новости. Экспозицию приурочили к 80-летию со дня рождения лидера и основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

Экскурсию для главы государства провел лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Вместе с президентом выставку осмотрел председатель Госдумы Вячеслав Володин. На мероприятии представили архивные документы, фотографии и материалы о деятельности Жириновского и его вкладе в развитие российского парламентаризма.

Жириновский более 30 лет возглавлял ЛДПР и был депутатом Госдумы всех восьми созывов. Политик умер 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни в возрасте 75 лет. 25 апреля ему исполнилось бы 80 лет.

Ранее спикер Госдумы отмечал, что основатель Либерально-демократической партии России стал одним из основоположников многопартийности в стране. По его словам, именно после появления фракции ЛДПР в РФ сформировалось несколько партий.

До этого мэрия Уфы запустила голосование среди жителей города о присвоении одной из улиц имени Жириновского. Принять участие в голосовании можно было через «Госуслуги». Начало голосования приурочили к годовщине смерти политика.

Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.