Путин посетил выставку по случаю 80-летия со дня рождения Жириновского

Президент России Владимир Путин посетил выставку «Жириновский. Продолжение. ЛДПР» в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, передает РИА Новости. Экспозицию приурочили к 80-летию со дня рождения лидера и основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

Экскурсию для главы государства провел лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Вместе с президентом выставку осмотрел председатель Госдумы Вячеслав Володин. На мероприятии представили архивные документы, фотографии и материалы о деятельности Жириновского и его вкладе в развитие российского парламентаризма.

Жириновский более 30 лет возглавлял ЛДПР и был депутатом Госдумы всех восьми созывов. Политик умер 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни в возрасте 75 лет. 25 апреля ему исполнилось бы 80 лет.

Ранее спикер Госдумы отмечал, что основатель Либерально-демократической партии России стал одним из основоположников многопартийности в стране. По его словам, именно после появления фракции ЛДПР в РФ сформировалось несколько партий.

До этого мэрия Уфы запустила голосование среди жителей города о присвоении одной из улиц имени Жириновского. Принять участие в голосовании можно было через «Госуслуги». Начало голосования приурочили к годовщине смерти политика.