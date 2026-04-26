Кадры мощного оползня в Дагестане попали в Сеть

Кадры оползней в Акушинском районе Дагестана, разрушивших дома и оставивших без света несколько сел, были опубликованы в Сети Telegram-каналом SHOT. Девять населенных пунктов оказались отрезаны от транспортного сообщения из-за природного катаклизма.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как в результате оползня разрушается жилое здание. Кроме того, на видео были продемонстрированы разрушения, вызванные стихийным бедствием.

Ранее в штате Оклахома мощный торнадо нанес удар по северной части региона, затронув округ Гарфилд и базу ВВС США Вэнс. Стихия привела к госпитализации как минимум 10 человек, после чего экстренные службы развернули масштабную поисково-спасательную операцию. Всего вечером 23 апреля метеорологи зарегистрировали 17 торнадо от Оклахомы до Айовы.

До этого на севере Перу более 170 жителей деревни Эладио Тапуллима экстренно покинули дома из-за масштабного оползня. Смещение грунта, вызванное насыщением почвы после затяжных ливней из-за Эль-Ниньо, создало критическую ситуацию — под угрозой исчезновения находятся жилые постройки и сельхозугодья.