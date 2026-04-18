Целая деревня оказалась на грани исчезновения из-за оползня

На севере Перу более 170 жителей деревни Эладио Тапуллима были вынуждены экстренно покинуть свои дома из-за масштабного оползня, сообщает агентство Infobae. Смещение грунта создало критическую ситуацию в деревне, где уже зафиксированы глубокие разломы по всей территории.

Местные власти выпустили официальное предупреждение, согласно которому под угрозой полного исчезновения находится не только сам населенный пункт, но и прилегающие к нему сельскохозяйственные угодья. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время интенсивность природных процессов только возрастет, что может привести к окончательному уничтожению жилых построек.

Специалисты Геофизический институт Перу (IGP) отметили, что произошедшее было вызвано не тектоническим движением, а насыщением почвы из-за дождей. До этого на севере страны прошли затяжные ливни из-за Эль-Ниньо — природного явления, при котором теплая вода в океане смещается к берегам Южной Америки, это влечет за собой изменения климата.

Ранее четыре жилых дома в Дахадаевском районе Дагестана были полностью разрушены из-за оползней, еще 96 домов получили частичные повреждения. Большая часть разрушений пришлась на административный центр — село Уркарах, где повреждены 75 домов.