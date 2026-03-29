В США раскрыли грязную схему связанных с Асадом структур WSJ: связанные с Асадом структуры поставляли оружие в Колумбию в обмен на кокаин

Структуры, связанные с бывшим президентом Сирии Башаром Асадом, участвовали в схеме отправки оружия в Колумбию в обмен на наркотики, сообщает The Wall Street Journal. Одну из таких схем, по данным издания, раскрыли американские власти.

В публикации говорится, что двоюродный брат Асада Антуан Кассис год назад должен был доставить в Сирию 500 кг кокаина , полученные в обмен на вооружение, но был задержан Управлением по борьбе с наркотиками США. Сделка оценивалась примерно в $14 млн (1,1 млрд рублей). Оружие, включая ракеты Stinger, беспилотники и гранатометы, происходило из сирийских запасов, полученных от Ирана.

По информации источника, сделка готовилась через сеть, связанную с ливанской группировкой «Хезболла», которая выстроила маршрут между Ближним Востоком и Южной Америкой. Как отметил источник, за 18 месяцев (с апреля 2024 года) через сеть прошло около $82,5 млн (почти 6,7 млрд рублей). Выведенное сирийское оружие шло колумбийской группировке.

Кассис признан виновным в участии в наркотеррористическом заговоре, ему грозит от 20 лет до пожизненного срока. На суде он признался, что сотрудничал с братом экс-президента Махером Асадом. Приговор будет вынесен 2 июля.

Ранее офицеры дворца в Дамаске сообщили, что Асад перед свержением и бегством из страны отстранился от всех и увлекся видеоиграми. По их словам, многие сирийцы рассматривают его бегство как предательство.

