Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 14:03

Раскрыто число разрушенных домов после оползней в Дагестане

Оползни разрушили четыре дома в Дагестане

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Четыре жилых дома в Дахадаевском районе Дагестана полностью разрушены из-за оползней, еще 96 домов получили частичные повреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района. Большая часть разрушений пришлась на административный центр — село Уркарах, где повреждены 75 домов.

С 11 апреля на территории района введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной стали неблагоприятные гидрометеорологические явления, вызвавшие оползни, обвалы и осыпи. Повреждения также зафиксированы в населенных пунктах Харбук, Ираги, Калкни, Меусиша, Кубачи и Кунки.

Из домов эвакуировали 95 человек, все они размещены у родственников. Обошлось без пострадавших. На базе Уркарахской многопрофильной гимназии подготовлен пункт временного размещения на 50 человек.

Ранее глава Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что его регион направил в Дагестан свыше 300 тонн гуманитарной помощи. Субъект передал предметы первой необходимости, продукты питания, питьевую воду, электрооборудование и строительные материалы.

До этого в МЧС проинформировали, что число жилых домов, остающихся в зоне подтопления на территории Дагестана, уменьшилось до 129. В пунктах временного размещения в настоящее время находятся 519 человек, среди которых 177 детей.

Регионы
Дагестан
оползни
разрушения
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.