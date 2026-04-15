Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 09:11

В МЧС отчитались об улучшении ситуации в Дагестане

Количество подтопленных жилых домов в Дагестане снизилось до 129

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Число жилых домов, которые остаются подтопленными в Дагестане, снизилось до 129, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. В пунктах временного размещения сейчас находятся 519 человек, среди них 177 детей. В регионе продолжает работу межведомственный оперативный штаб, который занимается устранением последствий чрезвычайной ситуации. Также налажено взаимодействие с Роспотребнадзором. На местах проводятся подворовые обходы, чтобы оказывать помощь жителям по конкретным обращениям.

В поселке Мамедкала Дербентского района задействованы силы и техника аэромобильной группировки Донского спасательного центра. В работах участвуют 100 человек и 32 единицы техники. В настоящее время ведется подготовка здания школы №2. Также организована откачка воды из затопленных помещений. Дополнительно проведена полная специальная обработка и дезинфекция учебных классов и других помещений школы.

Сильные ливни в конце марта и начале апреля вызвали масштабные наводнения сразу в нескольких районах Дагестана. Наиболее сложная обстановка наблюдалась в Махачкале, Хасавюртовском и Дербентском районах. Из-за непогоды были разрушены несколько мостов. По данным МЧС, в результате стихии погибли шесть человек. В зону чрезвычайной ситуации, охватившую 11 муниципальных образований, попали до 1,5 млн жителей республики.

Ранее сообщалось, что часть жилого дома обрушилась в дагестанском селе Уркарах из-за схода оползня. Перед разрушением в конструкции здания образовалась серьезная трещина, после чего начался процесс обрушения. По предварительным данным, пострадавших нет.

Регионы
Дагестан
МЧС
подтопления
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.