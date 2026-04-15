Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 13:41

Волгоградская область отправила в Дагестан 300 тонн гуманитарного груза

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Волгоградская область отправила в Дагестан более 300 тонн гуманитарного груза, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. По его словам, которые приводит администрация области, гумпомощь включает в себя товары первой необходимости, продукты питания, воду, электрооборудование и стройматериалы. Груз был собран при взаимодействии Волгоградской области с «Единой Россией» и Общероссийским народным фронтом.

Волгоградская область совместно с «Единой Россией», Общероссийским народным фронтом направляет экстренную помощь на 14 большегрузных автомобилях в объеме порядка 300 тонн груза, — сказал Бочаров.

Ранее в МЧС России сообщили, что число жилых домов, которые остаются подтопленными в Дагестане, снизилось до 129. В пунктах временного размещения сейчас находятся 519 человек, среди них 177 детей. В регионе продолжает работу межведомственный оперативный штаб, который занимается устранением последствий чрезвычайной ситуации.

До этого глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что причиной паводков в Дагестане стала застройка русел рек Черкес-Озень и Тарнаирка. Он поручил провести проверку законности выделения участков и подготовить финансирование расчистки рек.

Регионы
Волгоградская область
Дагестан
гумпомощь
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.