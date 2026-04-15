Волгоградская область отправила в Дагестан 300 тонн гуманитарного груза

Волгоградская область отправила в Дагестан более 300 тонн гуманитарного груза, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. По его словам, которые приводит администрация области, гумпомощь включает в себя товары первой необходимости, продукты питания, воду, электрооборудование и стройматериалы. Груз был собран при взаимодействии Волгоградской области с «Единой Россией» и Общероссийским народным фронтом.

Ранее в МЧС России сообщили, что число жилых домов, которые остаются подтопленными в Дагестане, снизилось до 129. В пунктах временного размещения сейчас находятся 519 человек, среди них 177 детей. В регионе продолжает работу межведомственный оперативный штаб, который занимается устранением последствий чрезвычайной ситуации.

До этого глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что причиной паводков в Дагестане стала застройка русел рек Черкес-Озень и Тарнаирка. Он поручил провести проверку законности выделения участков и подготовить финансирование расчистки рек.