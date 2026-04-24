Мощный торнадо обрушился на американский штат

В штате Оклахома в результате мощного торнадо пострадали как минимум 10 человек, сообщил телеканал ABC. Основной удар стихии пришелся на северную часть штата, затронув округ Гарфилд и сельские районы вблизи города Инид.

В зоне прохождения смерча оказалась база ВВС США Вэнс, которой, по предварительным данным, был нанесен незначительный материальный ущерб. В настоящее время в пострадавших населенных пунктах экстренные службы проводят масштабную поисково-спасательную операцию. Официальные представители пока не предоставили подробную информацию о характере травм и состоянии здоровья госпитализированных граждан.

В общей сложности вечером 23 апреля от Оклахомы до Айовы было зарегистрировано 17 торнадо. В ряде штатов от Миссури до Айовы действует предупреждение о торнадо и объявлены второй и третий уровни опасности из пяти возможных.

Ранее очевидцы засняли смерч в Сочи, который появился после землетрясения. Природное явление заметили в Центральном районе города с берегов Черного моря. При этом очаг землетрясения находился в 183 километрах от Краснодара и 28 километрах от Сочи.