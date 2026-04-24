Разрушительное торнадо в Оклахоме сняли на видео

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры разрушительных последствий мощнейшего торнадо, который едва не сравнял с землей город Энид в американском штате Оклахома. На видео запечатлены столбы пыли в воздухе и обломки построек, не выдержавших натиска стихии.



Серьезный ущерб был нанесен авиабазе Вэнс, расположенной в черте пострадавшего населенного пункта. В настоящее время спасательные службы продолжают масштабную операцию, разбирая завалы в поисках людей.

Власти штата уточняют масштаб катастрофы, пока местные жители подсчитывают убытки от разгула природного явления. По последним данным, в результате удара бури как минимум 10 человек получили ранения различной степени тяжести.

Ранее очевидцы поделились кадрами со смерчем в Сочи, который появился после землетрясения. Природное явление заметили в Центральном районе города с берегов Черного моря. При этом очаг землетрясения находился в 183 километрах от Краснодара и 28 километрах от Сочи, магнитуда составила 4,5 балла. Жители сообщали о дребезжащих окнах и шатающейся мебели.