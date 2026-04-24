Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 08:24

Разрушительное торнадо в Оклахоме сняли на видео

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры разрушительных последствий мощнейшего торнадо, который едва не сравнял с землей город Энид в американском штате Оклахома. На видео запечатлены столбы пыли в воздухе и обломки построек, не выдержавших натиска стихии.

Серьезный ущерб был нанесен авиабазе Вэнс, расположенной в черте пострадавшего населенного пункта. В настоящее время спасательные службы продолжают масштабную операцию, разбирая завалы в поисках людей.

Власти штата уточняют масштаб катастрофы, пока местные жители подсчитывают убытки от разгула природного явления. По последним данным, в результате удара бури как минимум 10 человек получили ранения различной степени тяжести.

Ранее очевидцы поделились кадрами со смерчем в Сочи, который появился после землетрясения. Природное явление заметили в Центральном районе города с берегов Черного моря. При этом очаг землетрясения находился в 183 километрах от Краснодара и 28 километрах от Сочи, магнитуда составила 4,5 балла. Жители сообщали о дребезжащих окнах и шатающейся мебели.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Регионы

Мир

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.