Грузовик влетел в две иномарки на трассе в Крыму

Грузовик влетел в две иномарки на трассе в Крыму Один человек погиб в аварии с большегрузом на трассе «Таврида» в Крыму

Один человек погиб в аварии с большегрузом на трассе «Таврида» в Крыму, сообщило региональное управление МВД России в Telegram-канале. Там уточнили, что фура врезалась в две иномарки недалеко от села Горностаевка.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Mazda 1999 года рождения от полученных травм скончался на месте, — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что три человека пострадали, их госпитализировали. Сотрудники ГАИ начали проверку.

Ранее водитель внедорожника Mitsubishi Pajero погиб, столкнувшись с большегрузом Howo в Забайкальском крае. По информации ГАИ, смертельное ДТП произошло рано утром на федеральной автодороге Иркутск — Чита, недалеко от железнодорожной станции Зурун.

До этого шесть человек получили травмы в результате аварии с участием автобуса в Краснодаре. Инцидент случился на пересечении улиц Северной и Филатова, где 57-летний водитель автобуса потерял управление и наехал на бордюр. От резкого удара транспортное средство опрокинулось на бок.