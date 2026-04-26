26 апреля 2026 в 07:55

Водитель внедорожника разбился насмерть, влетев в грузовик под Читой

В Забайкальском крае водитель Mitsubishi врезался в большегруз и погиб на месте

Водитель внедорожника Mitsubishi Pajero погиб, столкнувшись с большегрузом Howo в Забайкальском крае, заявили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. По информации ведомства, смертельное ДТП произошло рано утром на федеральной автодороге Иркутск — Чита, недалеко от железнодорожной станции Зурун.

Водитель автомобиля Mitsubishi Pajero допустил наезд на стоящий большегруз Howo. В результате ДТП 35-летний водитель внедорожника погиб на месте, — говорится в сообщении.

Ранее в Москве Porsche Taycan въехал в забор исторической усадьбы в Сокольниках. ДТП произошло в 5-м Лучевом просеке рядом со зданием, которое некоторые в столице называют «дачей Берии». Иномарка снесла забор усадьбы купца 1-й гильдии П. Цигеля, построенной в начале XX века.

До этого стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении водителя грузовика после смертельной аварии с пассажирским автобусом в Ленинградской области. По предварительным данным, он выехал на перекресток, проигнорировав запрещающий сигнал светофора. Погибли два человека, еще 23 человека получили травмы.

