Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 апреля 2026 в 18:16

Москвич на дорогущей иномарке снес забор исторической усадьбы

Porsche Taycan протаранил забор усадьбы начала XX века в Сокольниках

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Москве сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии с участием иномарки Porsche Taycan, которая въехала в забор исторической усадьбы в Сокольниках, сообщает Telegram-канал «112». ДТП произошло в 5-м Лучевом просеке рядом со зданием, которое некоторые в столице называют «дачей Берии».

Машина снесла забор усадьбы купца 1-й гильдии П. Цигеля, построенной в начале XX века архитектором С. Айзиковичем. В 1918 году здание национализировали, в разное время там располагались детский туберкулезный санаторий и студия дубляжа и видеопроката ВПТО «Видеофильм». Информации о пострадавших нет.

Ранее в пресс-службе Ломоносовской больницы сообщили, что в Ленинградской области число жертв ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля возросло до двух человек. По данным источника, пострадавшим продолжают оказывать медицинскую помощь, всего после аварии в больницу доставлено 20 человек.

Кроме того, пресс-служба регионального управления МВД РФ сообщила, что в отношении водителя грузовика, участвовавшего в ДТП с автобусом в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, мужчина выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, уточнили в ведомстве.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Регионы

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.