26 апреля 2026 в 14:56

Заслуженный учитель ответил, нужно ли отменять домашние задания

Заслуженный учитель Снегуров: отменять домашние задания из-за нейросетей нельзя

Отменять домашние задания из-за использования школьниками технологий искусственного интеллекта нельзя, заявил NEWS.ru заслуженный учитель Александр Снегуров. Он отметил, что домашнее задание — это важная часть учебно-воспитательного процесса.

Во-первых, те, кто не выполнял домашние задания или выполнял их суррогатно, полагаясь только на ИИ, нам известны, и они, скажем так, лентяи. Однако есть группа учащихся, мотивированных и добросовестных, которые продолжают выполнять задания и хотят их выполнять. Так что на кого это рассчитано? Опять на лентяев, на тех, кто оторван от школы. Им не нужно дополнительного разрешения не делать или не задавать домашние задания — они и так их не выполняют. Во-вторых, выполнение домашних заданий — это важная часть усвоения знаний и развития навыков, и это именно та часть работы, которая предназначена для дома, — сказал Снегуров.

Он допустил, что дети могут обращаться к нейросетям с запросами для выполнения отдельных частей домашнего задания. Педагог всегда может выявить, как выполнено домашнее задание — с использованием технологий искусственного интеллекта или без них, добавил Снегуров. Он подчеркнул, что ИИ не способен развить у человека эрудицию.

Даже если домашнее задание выполнено с использованием искусственного интеллекта, оно все равно несет важную функцию закрепления материала. Некоторые функции ИИ выполнить не может. Ребенок должен прочитать стихотворение или текст, поучаствовать в диалоге на иностранном языке или в дискуссии — здесь его собственная работа будет видна и нужна как на уроках, так и в ходе выполнения домашних заданий. Другое дело, что домашние задания надо разнообразить и ориентировать на личность ученика. Должно быть хотя бы три уровня заданий с учетом того, что есть творческая группа учеников — хотя бы два-три человека в классе, — резюмировал Снегуров.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев задался вопросом, имеет ли смысл давать домашние задания из-за распространения искусственного интеллекта. Он заметил, что современные нейросети помогают ученикам быстро находить готовые ответы по любым предметам, решая задачи за секунды.

Софья Якимова
С. Якимова
