Привычные домашние задания в школах могут исчезнуть

Рособрнадзор: в эпоху нейросетей теряется смысл задавать задания на дом

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев задался вопросом, имеет ли смысл давать домашние задания из-за распространения искусственного интеллекта. Он заметил, что современные нейросети помогают ученикам быстро находить готовые ответы по любым предметам, решая задачи за секунды, передает ТАСС.

Если то, что задается учителем успешно решается искусственным интеллектом, то, я как родитель говорю, смысла в этом задании нет. Будет единственный смысл, если учитель попытается вывести ученика на чистую воду: сам делал или нет, — уверен Музаев.

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов также предложил отказаться от «второстепенных» предметов, включая второй иностранный язык. По его мнению, это поможет снизить нагрузку на школьную программу, которая «как будто резиновая».

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что ведомство уменьшило количество учебных часов по обществознанию в школах. Новые нормы начнут действовать с 1 сентября 2027 года. В 9-м и 11-м классах на предмет отведется по одному часу в неделю, а в 10-м классе изучение обществознания увеличат до двух часов с более практико-ориентированной программой.

