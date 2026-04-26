Британскую авиабазу с американскими бомбардировщиками поглотил огонь

На британской авиабазе Фэрфорд рано утром 26 апреля произошел пожар, в результате которого обрушилась крыша одного из зданий, пишет Metro. Местным жителям рекомендовали не открывать окна и двери из-за распространившегося по району дыма.

Авиабаза используется США для нанесения ударов по Ирану. Днем ранее, 25 апреля, у базы прошли протесты — около 200 человек выражали несогласие с операцией американцев. Причина пожара пока не сообщается.

Ранее в мексиканском городе Акапулько на территории штрафстоянки произошел масштабный пожар. Огнем было уничтожено более 700 автомобилей — от бюджетных моделей до спортивных машин. Пожар оказался настолько сильным, что пламя распространилось на прилегающие территории, включая поля.

До этого в поселке Уптар Магаданской области произошло возгорание на территории исправительной колонии — огонь охватил крышу здания на площади около 15 квадратных метров. По данным спасателей, пожар удалось локализовать.