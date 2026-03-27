Пожар охватил исправительную колонию под Магаданом

Пожар вспыхнул на территории исправительной колонии в поселке Уптар в Магаданской области, сообщили в управлении МЧС России по региону. По данным ведомства, огнеборцы тушат возгорание на крыше. Огонь охватил площадь в 15 квадратных метров.

Прямо сейчас горит крыша на площади 15 квадратных метров здания исправительной колонии в поселке Уптар. На пожар реагируют 40 человек и 10 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало, — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что пожар на складе с горюче-смазочными материалами в Ростовской области охватил три здания. Тушение осложняла высокая пожарная нагрузка, к тому же в МЧС сообщали об угрозе распространения огня.

Также 23 марта в центре Санкт-Петербурга произошло возгорание в административном здании на 5-й Советской улице. В бизнес-центре вспыхнул пожар, которому из-за сложности работ присвоен дополнительный номер 1-бис.

До этого на востоке Москвы в девятиэтажном жилом доме произошло возгорание. Пожар начался на втором этаже здания на Николоямской улице. По предварительным данным, причиной воспламенения могло стать неосторожное обращение с огнем.