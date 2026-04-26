Японии необходимо наладить отношения с Россией, написал в соцсети Х депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки. Он также назвал РФ энергетической державой номер один в мире.

С соседней страной надо наладить отношения и дружить. Россия — мировая держава, к тому же энергетическая держава номер один в мире, — написал Судзуки.

Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил о намерении сдвинуть с мертвой точки диалог с Россией по территориальным вопросам и связанным с ними проектам. Токио, в частности, по-прежнему считает приоритетом возобновление поездок бывших жителей на Южные Курильские острова.

До этого политолог Алексей Ярошенко допустил размещение ядерного вооружения США на территории Японии для создания угрозы России. По его мнению, Токио никогда не станет союзником Москвы и не откажется от притязаний на Курильские острова, а японская территория может стать плацдармом для превентивного ядерного удара.

