Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 апреля 2026 в 14:46

«Мировая держава»: в Японии призвали вернуть отношения с Россией

Японский депутат Судзуки призвал наладить отношения с Россией

Токио, Япония Токио, Япония Фото: AFLO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Японии необходимо наладить отношения с Россией, написал в соцсети Х депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки. Он также назвал РФ энергетической державой номер один в мире.

С соседней страной надо наладить отношения и дружить. Россия — мировая держава, к тому же энергетическая держава номер один в мире, — написал Судзуки.

Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил о намерении сдвинуть с мертвой точки диалог с Россией по территориальным вопросам и связанным с ними проектам. Токио, в частности, по-прежнему считает приоритетом возобновление поездок бывших жителей на Южные Курильские острова.

До этого политолог Алексей Ярошенко допустил размещение ядерного вооружения США на территории Японии для создания угрозы России. По его мнению, Токио никогда не станет союзником Москвы и не откажется от притязаний на Курильские острова, а японская территория может стать плацдармом для превентивного ядерного удара.

В то же время президент России Владимир Путин на встрече с президентом Сейшельских Островов Патриком Эрмини заявил о хороших отношениях между странами на международных аренах. Российский лидер поблагодарил коллегу за поддержку многих инициатив РФ, в том числе на площадке Организации Объединенных Наций.

Азия
Япония
Россия
отношения стран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Общество

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.