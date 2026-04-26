Мошенники выманили у пенсионерки 40 млн рублей всего за один звонок В Москве пенсионерка отдала 40 млн рублей фейковым сотрудникам «Госуслуг»

Мошенники обманули 80-летнюю жительницу Москвы и ее дочь на сумму 40 млн рублей, представившись сотрудниками портала «Госуслуги», сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Злоумышленники рассказали пожилой женщине о якобы утечке персональных данных и оформленной на ее имя доверенности. Затем они потребовали снять все накопления и передать их «для проверки».

Выполняя указания мошенников, пенсионерка снимала частями со своих счетов деньги, фотографировала их, упаковывала и отдавала дочери, которая передавала деньги курьерам, называя им якобы номер обращения в финансовый орган, — говорится в сообщении.

Помимо всего прочего, под влиянием мошенников женщина продала свой автомобиль и перевела им вырученные средства. Общий ущерб превысил 39,7 млн рублей. Установление лиц, причастных к совершению преступления, находится на контроле в Тушинской межрайонной прокуратуре.

Ранее аферисты украли свыше 300 тыс. рублей с банковских карт женщины, убедив ее восьмилетнего ребенка помочь им. Злоумышленники использовали схему с фиктивным «выигрышем» в популярном мессенджере. После транзакций преступники постарались ликвидировать доказательства своей активности, попросив ребенка стереть историю диалогов.