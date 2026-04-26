Пирог «Перина» — светлая версия без какао: творожная начинка сеточкой, нежнее и воздушнее торта

Беру яйца, муку и творог — взбиваю тесто, выливаю в форму, сверху выдавливаю творожную начинку сеточкой и запекаю. Через 40 минут на столе пирог, который получается нежным, воздушным и таким вкусным, что просто не передать словами. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития или семейного вечера.

Получается обалденная вкуснятина: мягкое, пористое тесто с золотистой корочкой, а внутри — нежная творожная прослойка с ванильным ароматом, которая делает каждый кусочек сочным и тающим во рту.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 250 г муки, 100 мл растительного масла, 100 мл молока, 3–4 яйца, 150 г сахара, 5 г разрыхлителя; для начинки — 350 г творога, 30 г крахмала, 60 г сахара, 1/2 чайной ложки ванильного сахара, 1 яйцо. В миске смешайте муку с разрыхлителем. В другой миске взбейте яйца с сахаром до пышности (3–4 минуты), влейте масло и молоко, перемешайте. Добавьте муку — тесто готово.

Перелейте в форму диаметром 24 см. Для начинки пробейте творог блендером с яйцом, сахаром, крахмалом и ванильным сахаром до однородности. Переложите массу в мешок и выдавите сеточкой поверх теста. Выпекайте при 180 °С 35–40 минут. Остудите, выньте из формы и нарежьте. Этот пирог исчезает быстрее, чем вы его испекли.

