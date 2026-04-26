Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 апреля 2026 в 12:30

Пирог «Перина» — светлая версия без какао: творожная начинка сеточкой, нежнее и воздушнее торта

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру яйца, муку и творог — взбиваю тесто, выливаю в форму, сверху выдавливаю творожную начинку сеточкой и запекаю. Через 40 минут на столе пирог, который получается нежным, воздушным и таким вкусным, что просто не передать словами. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития или семейного вечера.

Получается обалденная вкуснятина: мягкое, пористое тесто с золотистой корочкой, а внутри — нежная творожная прослойка с ванильным ароматом, которая делает каждый кусочек сочным и тающим во рту.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 250 г муки, 100 мл растительного масла, 100 мл молока, 3–4 яйца, 150 г сахара, 5 г разрыхлителя; для начинки — 350 г творога, 30 г крахмала, 60 г сахара, 1/2 чайной ложки ванильного сахара, 1 яйцо. В миске смешайте муку с разрыхлителем. В другой миске взбейте яйца с сахаром до пышности (3–4 минуты), влейте масло и молоко, перемешайте. Добавьте муку — тесто готово.

Перелейте в форму диаметром 24 см. Для начинки пробейте творог блендером с яйцом, сахаром, крахмалом и ванильным сахаром до однородности. Переложите массу в мешок и выдавите сеточкой поверх теста. Выпекайте при 180 °С 35–40 минут. Остудите, выньте из формы и нарежьте. Этот пирог исчезает быстрее, чем вы его испекли.

Проверено редакцией
Читайте также
Натираю сыр прямо в кефир — через 5 минут на столе оладьи с ветчиной и зеленью, вкуснее пирожков
рецепты
пироги
кулинария
творог
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В африканской стране убили министра обороны
В Минобороны России назвали потери ВСУ за сутки
Стало известно, в чем заблуждались первые ликвидаторы аварии на ЧАЭС
«Дальше будет хуже»: в Кремле дали Украине один важный совет
Пьяный водитель переехал двух человек в Иркутской области
В Минобороны России назвали число сбитых за сутки беспилотников ВСУ
Пациентка сама отремонтировала палату в адыгейской больнице
Санду решила устроить «свидание» с Зеленским у Чернобыльской АЭС
Почему не работает Telegram сегодня, 26 апреля: замедление, блокировка
Магнитные бури сегодня, 26 апреля: что завтра, скачки атмосферного давления
Мошенники убедили ребенка «украсть» у матери крупную сумму денег
Пострадавшего при стрельбе на ужине с участием Трампа выписали из больницы
«Это заходит слишком далеко»: Европу предупредили о жестком ответе России
В Курской области возложили цветы в память об освобождении региона от ВСУ
Стрелок из США оказался фанатом «врага» Трампа
Липцы, Харьков, Шевченко: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 апреля
Синоптик пообещал москвичам метель и снежные шквалы
Трое молодых людей погибли при атаке ВСУ на ЛНР
Песков рассказал, какой кризис усугубляется в странах Европы
Водителям раскрыли ошибку, которая приведет к дорогому ремонту весной
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.