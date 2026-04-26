Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 апреля 2026 в 13:46

Коц высмеял посла Украины после инцидента в Вашингтоне

Военкор Коц: украинцы сами генерируют забавные истории о стрельбе в Вашингтоне

Александр Коц
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинцы самостоятельно создают забавные истории с места стрельбы в Вашингтоне, заявил в Telegram-канале российский военкор Александр Коц, комментируя фото посла Украины в США Ольги Стефанишиной, опубликованное с места происшествия. Журналист обратил внимание, что на снимке женщина сидит на полу, тогда как остальные гости спокойно находятся за столами.

Посол незалежной Стефанишина публикует фото, как она сидит на полу. Видимо, в момент задержания преступника. Нюанс в том, что остальные гости спокойно сидят за столами, — написал он.

Ранее сообщалось, что имя стрелка, открывшего огонь на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме с участием президента США Дональда Трампа, установлено — им оказался 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен. Подозреваемый задержан. Аллен ранил сотрудника Секретной службы.

Позднее стало известно, что пострадавшего агента выписали из больницы. Инцидент произошел вечером 25 апреля в отеле Washington Hilton в Вашингтоне во время торжественного ужина. Все участники мероприятия, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы.

США
Украина
Александр Коц
послы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Общество

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.