26 апреля 2026 в 13:44

Житель Петербурга впустил в Россию около 30 мигрантов-нелегалов

Житель Петербурга незаконно поставил на миграционный учет около 30 иностранцев

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Около 30 иностранных граждан незаконно поставил на миграционный учет 43-летний житель Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и области. Вместе с помощником мужчина искал приезжих и за вознаграждение прописывал их у жителей Гатчинского округа Ленинградской области.

В результате противоправной деятельности было поставлено на учет не менее 30 иностранных граждан, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что помощник организатора — 33-летний гражданин одной из стран Центральной Азии — был задержан, тогда как сам организатор объявлен в розыск. Силовики возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции. В ведомстве также добавили, что материалы расследования направлены в миграционную службу для решения вопроса о выдворении приезжих из страны.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали в Москве группу выходцев из стран Центральной Азии в возрасте от 22 до 38 лет, которые незаконно проникли в здание Центра детского творчества с целью кражи. Злоумышленников поймали сотрудники Пушкинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области.

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
