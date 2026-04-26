Названо преимущество получения налогового вычета через работодателя

Налоговый вычет через работодателя можно получить в месяц подачи заявления, рассказал NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Он объяснил, что сначала нужно обратиться в налоговую инспекцию для подтверждения права на вычет.

В 2026 году получить налоговый вычет через работодателя без подачи декларации 3-НДФЛ стало еще удобнее. Этот способ подходит для имущественных вычетов и большинства социальных вычетов: на лечение, обучение, фитнес и страхование. Главное преимущество — не нужно ждать окончания года. Вы начинаете получать зарплату без удержания НДФЛ уже в том месяце, когда подали заявление, а не через год после проверки декларации. Как оформить? Шаг первый — подать в налоговую инспекцию заявление о подтверждении права на вычет, — сказал Чаплин.

Парламентарий отметил, что к заявлению нужно приложить копии подтверждающих документов, например договор купли-продажи, акт приема-передачи и платежные документы для оформления налогового вычета на покупку жилья. Декларацию 3-НДФЛ и справку 2-НДФЛ подавать не нужно, добавил депутат.

Шаг второй — налоговая в течение 30 календарных дней рассматривает заявление и если все в порядке, направляет работодателю уведомление о подтверждении права на вычет. Уведомление приходит по электронным каналам связи или на бумаге. Шаг третий — вы пишете своему работодателю заявление в свободной форме о предоставлении вычета. С этого момента бухгалтерия перестает удерживать НДФЛ из вашей зарплаты до тех пор, пока сумма вычета не будет выбрана полностью. Например, если вы купили квартиру за 2 миллиона рублей, ваш вычет — 260 тысяч рублей (при ставке 13%). Пока вы не получите эти 260 тысяч в виде неудержанного налога, зарплату будут платить полностью, без вычета 13%, — резюмировал Чаплин.

Ранее депутат Каплан Панеш заявил, что россияне могут вернуть часть расходов на лечение, обучение, покупку жилья и занятия фитнесом. По его словам, это можно сделать через налоговую систему, компенсируя часть уже понесенных затрат.