Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 апреля 2026 в 14:01

Названо преимущество получения налогового вычета через работодателя

Чаплин: через работодателя налоговый вычет можно получить в месяц подачи заявки

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Налоговый вычет через работодателя можно получить в месяц подачи заявления, рассказал NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Он объяснил, что сначала нужно обратиться в налоговую инспекцию для подтверждения права на вычет.

В 2026 году получить налоговый вычет через работодателя без подачи декларации 3-НДФЛ стало еще удобнее. Этот способ подходит для имущественных вычетов и большинства социальных вычетов: на лечение, обучение, фитнес и страхование. Главное преимущество — не нужно ждать окончания года. Вы начинаете получать зарплату без удержания НДФЛ уже в том месяце, когда подали заявление, а не через год после проверки декларации. Как оформить? Шаг первый — подать в налоговую инспекцию заявление о подтверждении права на вычет, — сказал Чаплин.

Парламентарий отметил, что к заявлению нужно приложить копии подтверждающих документов, например договор купли-продажи, акт приема-передачи и платежные документы для оформления налогового вычета на покупку жилья. Декларацию 3-НДФЛ и справку 2-НДФЛ подавать не нужно, добавил депутат.

Шаг второй — налоговая в течение 30 календарных дней рассматривает заявление и если все в порядке, направляет работодателю уведомление о подтверждении права на вычет. Уведомление приходит по электронным каналам связи или на бумаге. Шаг третий — вы пишете своему работодателю заявление в свободной форме о предоставлении вычета. С этого момента бухгалтерия перестает удерживать НДФЛ из вашей зарплаты до тех пор, пока сумма вычета не будет выбрана полностью. Например, если вы купили квартиру за 2 миллиона рублей, ваш вычет — 260 тысяч рублей (при ставке 13%). Пока вы не получите эти 260 тысяч в виде неудержанного налога, зарплату будут платить полностью, без вычета 13%, — резюмировал Чаплин.

Ранее депутат Каплан Панеш заявил, что россияне могут вернуть часть расходов на лечение, обучение, покупку жилья и занятия фитнесом. По его словам, это можно сделать через налоговую систему, компенсируя часть уже понесенных затрат.

Власть
Россия
Никита Чаплин
налоговые вычеты
Софья Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Утечка хлора в «СССР» отправила людей в больницу
Заслуженный учитель ответил, нужно ли отменять домашние задания
Жители украинского города лишились благ цивилизации
Путин сделал «боксерское» фото с чемпионкой мира
«Мировая держава»: в Японии призвали вернуть отношения с Россией
Мошенники выманили у пожилой москвички колоссальную сумму за один звонок
В Германии призвали как можно скорее вернуть воинскую повинность
В Петербурге простились с уникальным скрипачом
Апрельские заморозки в Москве получили простое объяснение
Земля дрогнула под ногами жителей Одесской области
В Кремле оценили состояние российской экономики
Популярный бренд из Германии подал заявку в Роспатент
Сильная прохлада и ледяные дожди: погода в Москве в конце апреля
Уфимский магазин коллекционных пластинок погрузился в фекалии
Лидер Лондонского марафона вошел в историю, установив немыслимый рекорд
«Новые разрушения»: Пушков дал прогноз по ситуации на Ближнем Востоке
Зарубин поделился информацией о ближайших планах Путина
Двух россиян задержали за работу на скам-центр со странным названием
Названо преимущество получения налогового вычета через работодателя
Козловский впервые намекнул на беременность Акиньшиной
Дальше
Самое популярное
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Общество

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.