Дачникам ответили, когда не стоит самим обрабатывать участок от вредителей Чаплин: для обработки большого участка от вредителей нужно вызвать специалистов

Для обработки большого участка от вредителей нужно вызвать специалистов, заявил NEWS.ru председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, профессионалы правильно подберут инсектициды с учетом вида вредителей и стадии развития растений.

Если в прошлом сезоне сад сильно болел, деревья старые, а вы не уверены в своих силах — лучше обратиться к профессионалам для обработки участка от вредителей. Специалисты подберут препараты, отталкиваясь от вида насекомых и стадии развития растений. Они проведут обработку с соблюдением всех мер безопасности и техники. Это особенно актуально для владельцев больших участков, где ручная обработка трудоемка и малоэффективна, — пояснил Чаплин.

По его мнению, для сада достаточно одной или двух обработок в год в зависимости от степени зараженности. Депутат отметил, что, прежде чем браться за опрыскиватель самостоятельно, необходимо провести механическую очистку сада.

Сад следует обрабатывать один или два раза в год в зависимости от зараженности, включая профилактическую [обработку] ранней весной. Прежде чем браться за опрыскиватель, проведите механическую очистку сада. Зачистите старую кору на штамбах, снимите и сожгите ловчие пояса, уберите из-под деревьев все прошлогодние листья и мумифицированные плоды — это главные рассадники инфекции. Проведите санитарную обрезку, все спилы продезинфицируйте медным купоросом и замажьте садовым варом, — резюмировал Чаплин.

Ранее агроном Илья Воробьев заявил, что при высадке теплолюбивых культур, к которым относятся огурцы и томаты, следует ориентироваться на погодные условия, а не на дату в календаре. По его словам, ключевым показателем в этом вопросе является температура почвы.