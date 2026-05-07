07 мая 2026 в 05:00

Дачникам ответили, когда не стоит самим обрабатывать участок от вредителей

Чаплин: для обработки большого участка от вредителей нужно вызвать специалистов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Для обработки большого участка от вредителей нужно вызвать специалистов, заявил NEWS.ru председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, профессионалы правильно подберут инсектициды с учетом вида вредителей и стадии развития растений.

Если в прошлом сезоне сад сильно болел, деревья старые, а вы не уверены в своих силах — лучше обратиться к профессионалам для обработки участка от вредителей. Специалисты подберут препараты, отталкиваясь от вида насекомых и стадии развития растений. Они проведут обработку с соблюдением всех мер безопасности и техники. Это особенно актуально для владельцев больших участков, где ручная обработка трудоемка и малоэффективна, — пояснил Чаплин.

По его мнению, для сада достаточно одной или двух обработок в год в зависимости от степени зараженности. Депутат отметил, что, прежде чем браться за опрыскиватель самостоятельно, необходимо провести механическую очистку сада.

Сад следует обрабатывать один или два раза в год в зависимости от зараженности, включая профилактическую [обработку] ранней весной. Прежде чем браться за опрыскиватель, проведите механическую очистку сада. Зачистите старую кору на штамбах, снимите и сожгите ловчие пояса, уберите из-под деревьев все прошлогодние листья и мумифицированные плоды — это главные рассадники инфекции. Проведите санитарную обрезку, все спилы продезинфицируйте медным купоросом и замажьте садовым варом, — резюмировал Чаплин.

Ранее агроном Илья Воробьев заявил, что при высадке теплолюбивых культур, к которым относятся огурцы и томаты, следует ориентироваться на погодные условия, а не на дату в календаре. По его словам, ключевым показателем в этом вопросе является температура почвы.

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
