Дачникам ответили, когда не стоит самим обрабатывать участок от вредителей

Для обработки большого участка от вредителей нужно вызвать специалистов, заявил NEWS.ru председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, профессионалы правильно подберут инсектициды с учетом вида вредителей и стадии развития растений.
Если в прошлом сезоне сад сильно болел, деревья старые, а вы не уверены в своих силах — лучше обратиться к профессионалам для обработки участка от вредителей. Специалисты подберут препараты, отталкиваясь от вида насекомых и стадии развития растений. Они проведут обработку с соблюдением всех мер безопасности и техники. Это особенно актуально для владельцев больших участков, где ручная обработка трудоемка и малоэффективна, — пояснил Чаплин.
Сад следует обрабатывать один или два раза в год в зависимости от зараженности, включая профилактическую [обработку] ранней весной. Прежде чем браться за опрыскиватель, проведите механическую очистку сада. Зачистите старую кору на штамбах, снимите и сожгите ловчие пояса, уберите из-под деревьев все прошлогодние листья и мумифицированные плоды — это главные рассадники инфекции. Проведите санитарную обрезку, все спилы продезинфицируйте медным купоросом и замажьте садовым варом, — резюмировал Чаплин.
