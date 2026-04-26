26 апреля 2026 в 13:36

«Кризис глубокий»: Новак сделал мрачный прогноз по мировому рынку нефти

Новак: на восстановление мирового нефтяного рынка потребуется несколько месяцев

Александр Новак Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Нефтяному рынку потребуется несколько месяцев, чтобы вернуться на прежний уровень, даже если Ормузский пролив будет открыт, заявил в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным вице-премьер России Александр Новак. По его словам, кризис оказался слишком глубоким. Огромное количество нефти не попало на рынок за этот период, и в проливе скопилось много кораблей, констатировал вице-премьер.

Кризис очень глубокий, очень большое количество баррелей нефти не вышло на рынок за этот период, большое количество кораблей скопилось в Ормузском проливе. Для восстановления <...> потребуется определенное время. Это несколько месяцев, — высказался Новак.

Ранее глава TotalEnergies Патрик Пуянне предположил, что снизить зависимость мировой энергетики от Ормузского пролива помогли бы инвестиции в новые трубопроводы. Он отметил, что запасы энергоносителей в Европе уже исчерпаны, и если ситуация на Ближнем Востоке не изменится в течение двух-трех месяцев, регион вступит в эпоху их жесткого дефицита.

До этого стало известно, что Иран освободил несколько стран, в том числе Россию, от пошлин за проход через Ормуз. Тегеран применяет льготный подход к дружественным государствам, однако дальнейшие решения могут зависеть от развития ситуации.

