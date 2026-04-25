Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 апреля 2026 в 17:47

«Устойчивость системы»: на Западе предложили, как решить проблему Ормуза

Глава TotalEnergies Пуянне: зависимость от Ормуза снизят новые инвестиции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Снизить зависимость мировой энергетики от Ормузского пролива, вероятно, помогли бы инвестиции в новые трубопроводы, заявил глава TotalEnergies Патрик Пуянне. Он указал на нехватку путей отхода от Ормузского пролива и назвал это серьезной проблемой, передает AFP.

По словам Пуянне, запасы энергоносителей в Европе уже исчерпаны, если ситуация на Ближнем Востоке не изменится в течение двух-трех месяцев, то регион вступит в эпоху их дефицита, подобную той, которую уже переживают некоторые азиатские страны. Глава TotalEnergies также предупредил, что в Атлантическом бассейне дефицита пока нет, однако нельзя позволить себе оставить 20% мировых запасов нефти и газа недоступными без серьезных последствий.

Пуянне считает, что дальнейшее развитие событий зависит от продолжительности ормузского кризиса. Он назвал решение проблемы этой транспортной артерии важнейшим вопросом и напомнил, что его компания потеряла 15% своего производства на Ближнем Востоке из-за войны США и Ирана.

Ранее Иран объявил о намерениях взимать пошлины за проход через Ормузский пролив. Власти объяснили свое решение издержками, которые были связаны с безопасностью. На данный момент Ормузский пролив перекрыт до полного снятия морской блокады США.

Европа
Иран
Ормузский пролив
энергетика
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.