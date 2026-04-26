26 апреля 2026 в 13:31

250 человек экстренно эвакуировали из ТЦ в Самаре

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Самаре эвакуировали 250 человек, в том числе 70 детей, из торгового центра «Парк-Хаус», расположенного на Московском шоссе, передает Telegram-канал «ЧП Самара». Согласно его информации, экстренные службы получили сигнал о происшествии в 12:24 мск.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что на третьем этаже здания в одном из ресторанов пригорела пища. Отмечается, что сотрудники заведения сумели потушить огонь подручными средствами еще до приезда спасателей. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее подозрительный предмет обнаружили в центре Москвы в районе улицы Волхонки рядом с Пушкинским музеем. Тогда же на место прибыли сотрудники экстренных служб. Было принято решение провести эвакуацию посетителей и прохожих группами для обеспечения безопасности.

До этого в Дубае прошла эвакуация людей из небоскреба «Бурдж-Халифа». Это произошло на фоне сообщений о взрывах в ОАЭ. Посольство США в Абу-Даби и генеральное консульство США в Дубае рекомендовали гражданам укрыться. В городе звучала воздушная тревога.

