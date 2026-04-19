Подозрительный предмет обнаружили в центре Москвы, сообщил источник РЕН ТВ. По его данным, на место прибыли сотрудники экстренных служб.

Инцидент произошел в районе улицы Волхонки, рядом с Пушкинским музеем. Посетителей и прохожих эвакуируют группами для обеспечения безопасности.

Ранее глава Курской области Александр Хинштейн рассказал, что в Большесолдатском районе мужчина погиб от взрыва бомбы, замаскированной под обычную коробку. Двое жителей наткнулись на опасный предмет и попытались его вскрыть, что вызвало мгновенную детонацию. Один пострадавший скончался на месте, второй получил тяжелые травмы.

Кроме того, пассажирский состав, следовавший по маршруту Брянск — Санкт-Петербург, задержали в пути более чем на три с половиной часа из-за анонимного звонка о заложенной бомбе. По данным источника, специалисты тщательно осмотрели все вагоны, однако взрывных устройств не нашли. Позднее полицейские задержали 45-летнего мужчину, который сознался, что сообщил о минировании, находясь в состоянии алкогольного опьянения.