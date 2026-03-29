29 марта 2026 в 10:08

Жителя Курской области убила бомба в коробке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Большесолдатском районе Курской области мужчину убила бомба, спрятанная в коробке, рассказал в соцсетях глава региона Александр Хинштейн. Двое местных жителей обнаружили опасный предмет и решили его открыть, что привело к немедленному взрыву.

В селе Волоконск Большесолдатского района двое мужчин открыли коробку, в которой находилось взрывное устройство, — подтвердил детали происшествия Хинштейн.

В результате инцидента один человек погиб на месте, а второй получил серьезные ранения. Глава области выразил глубокие соболезнования близким погибшего 51-летнего мужчины, который скончался от полученных травм. Второй пострадавший, 63-летний местный житель, был оперативно госпитализирован в Курскую областную больницу с акубаротравмой и осколочным ранением руки.

Хинштейн также отметил высокую активность ВСУ в приграничье. Над территорией региона силами ПВО было уничтожено 39 украинских беспилотников, также зафиксированы артиллерийские обстрелы отселенных районов. В Рыльском районе в результате очередной атаки на объект энергетики было временно нарушено электроснабжение одного из населенных пунктов.

Ранее в Белгородской области погиб мирный житель после повторного удара дрона ВСУ во время тушения пожара. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, инцидент произошел в Грайвороне, где ранее беспилотник атаковал автомобиль.

Курская область
атаки ВСУ
бомбы
взрывы
Александр Хинштейн
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

