В Белгородской области мужчина погиб от дрона ВСУ Гладков: в Белгородской области мужчина погиб при повторной атаке дрона ВСУ

В Белгородской области погиб мирный житель после повторного удара дрона ВСУ во время тушения пожара, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Инцидент произошел в Грайвороне, где ранее беспилотник атаковал автомобиль.

В городе Грайворон от удара FPV-дрона загорелся автомобиль. Жители пытались потушить пожар, но в этот момент произошла повторная атака вражеского дрона, в результате которой погиб мужчина, — написал Гладков.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали сразу восемь муниципалитетов Белгородской области. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, силами ПВО уничтожен 71 беспилотник. В результате атаки в селе Маломихайловка погиб мирный житель, еще пятеро гражданских получили ранения.

До этого одноэтажный дом загорелся в Донецке в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника. Инцидент произошел в Петровском районе, сведений о возможных жертвах и пострадавших не поступало.

Кроме того, бойцы ВС РФ помогли двум мирным жителям, пострадавшим от удара украинского БПЛА по их машине на Сумском направлении. По автомобилю ударил дрон-камикадзе, установленный в засаде. Пожилой мужчина получил осколочные ранения, а девушка — легкую контузию.