Дом вспыхнул в Донецке после налета украинских дронов

Одноэтажный дом загорелся в Донецке в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника, заявил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, инцидент произошел в Петровском районе, сведений о возможных жертвах и пострадавших не поступало.

В результате ночного попадания ВОП (взрывоопасного предмета. — NEWS.ru) в Петровском районе произошло возгорание одноэтажного дома, — отметил Кулемзин.

Ранее бойцы ВС РФ помогли двум мирным жителям, пострадавшим от удара украинского БПЛА по их машине на Сумском направлении. По автомобилю ударил дрон-камикадзе, установленный в засаде. Пожилой мужчина получил осколочные ранения, а девушка — легкую контузию.

До этого стало известно, что ВСУ 19 раз ударили артиллерией по отселенным районам Курской области за минувшие сутки. Глава региона Александр Хинштейн уточнил, что 12 раз на территорию Курщины были сброшены взрывные устройства, сбито 40 беспилотников.