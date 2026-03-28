Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 марта 2026 в 10:51

Дом вспыхнул в Донецке после налета украинских дронов

Одноэтажный дом загорелся в Донецке в результате сброса боеприпаса с дрона ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Одноэтажный дом загорелся в Донецке в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника, заявил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, инцидент произошел в Петровском районе, сведений о возможных жертвах и пострадавших не поступало.

В результате ночного попадания ВОП (взрывоопасного предмета. — NEWS.ru) в Петровском районе произошло возгорание одноэтажного дома, — отметил Кулемзин.

Ранее бойцы ВС РФ помогли двум мирным жителям, пострадавшим от удара украинского БПЛА по их машине на Сумском направлении. По автомобилю ударил дрон-камикадзе, установленный в засаде. Пожилой мужчина получил осколочные ранения, а девушка — легкую контузию.

До этого стало известно, что ВСУ 19 раз ударили артиллерией по отселенным районам Курской области за минувшие сутки. Глава региона Александр Хинштейн уточнил, что 12 раз на территорию Курщины были сброшены взрывные устройства, сбито 40 беспилотников.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо точное число военных США, пострадавших при ударе по саудовской базе
В Генштабе раскрыли, как призывают на службу в армию
Дрон ВСУ провалил атаку на российский регион
БПЛА едва не уничтожили радиолокацию аэропорта в одном городе
В Генштабе ВС России обозначили даты отправки срочников в армию
В Генштабе назвали категорию граждан, которую не затронет военный призыв
Раскрыто, когда призывников ждут в военкоматах
Роснедра нашли решение водного кризиса Донбасса
В Генштабе ВС России объяснили, зачем нужен круглогодичный призыв
Российским призывникам напомнили о наказании за неявку в военкомат
В Госдуме предложили важную инициативу для поддержки малоимущих семей
В Генштабе ВС России ответили на вопрос об участии срочников в СВО
Генштаб отчитался о выполнении осеннего призыва в России
Нутрициолог перечислил пять самых частых причин набора веса
Дом вспыхнул в Донецке после налета украинских дронов
В Telegram нашли «дыру», которая открывает доступ к любым аккаунтам
Индонезийских детей лишили Instagram и TikTok
Россиян предупредили о риске попасть в тюрьму за сбор подснежников
Хегсет отказался присваивать генеральские звания чернокожим и женщинам
Звезду «Берлинского блюза» обвинили в «порномести»
Дальше
Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.