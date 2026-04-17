Пьяный мужчина «заминировал» поезд Брянск — Петербург

Пассажирский поезд Брянск — Санкт-Петербург задержали более чем на 3,5 часа после анонимного сообщения о возможном минировании, сообщает Telegram-канал «ЧП и ДТП Брянск». По информации источника, специалисты проверили весь состав, но так и не обнаружили взрывных средств.

Также не были найдены подозрительные предметы, которые могли бы быть опасными. После обследования движение поезда было восстановлено, но отправление сдвинулось на несколько часов. Позже сотрудники полиции задержали 45-летнего мужчину. Он признался, что сообщил о минировании в состоянии алкогольного опьянения.

В начале января силовики эвакуировали школу № 216 и лицей № 22 в Новосибирске из-за сообщений о минировании. Отмечается, что в ходе проверки образовательных учреждений опасных предметов не обнаружили.

До этого анонимный звонок о минировании привел к эвакуации людей из комплекса «ВТБ Арена» в Москве. Тогда в здании проходил концерт и функционировал торговый центр «Арена Плаза». После чего поступило сообщение о возможном подрыве объекта.