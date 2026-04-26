Президент Румынии Никушор Дан утвердил закон о борьбе с фемицидом, который впервые вводит в национальное законодательство это понятие и устанавливает наказание вплоть до пожизненного заключения, сообщается в аккаунте главы государства в соцсети. Документ превращает обязательство властей по защите женщин и детей в конкретный правовой механизм.

Согласно новому закону, за фемицид — убийство женщины, совершенное на почве ненависти по признаку пола или в рамках домашнего насилия, — теперь грозит от 15 до 25 лет тюрьмы или пожизненный срок, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны Германии временно отменило требование согласования зарубежных поездок для мужчин в возрасте от 17 до 45 лет. Такое решение приняли после критики соответствующей нормы нового закона о военной службе. В ведомстве предупредили, что меру могут пересмотреть при ухудшении ситуации с безопасностью.

До этого жители Финляндии выразили возмущение втягиванием страны в противостояние с Россией, заявила финская активистка Салли Райски. Она отметила, что граждане не понимают необходимости вступления в НАТО и активно выступают против вовлечения в не свой для них конфликт.