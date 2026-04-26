Зарубин поделился информацией о ближайших планах Путина

Путин на следующей неделе проведет совещание по безопасности выборов

Президент России Владимир Путин на следующей неделе планирует провести совещание по вопросам безопасности на выборах и выступить перед законодателями, рассказал журналист информационной службы «Вести» Павел Зарубин. По его информации, глава государства также намерен посетить медицинское учреждение в честь Дня работника скорой помощи.

Президент проведет совещание по обеспечению безопасности на выборах. <...> Еще обратится к Совету законодателей России, — сказал Зарубин.

Ранее Путин поздравил с 90-летием первого командующего Военно-космическими силами России Владимира Иванова, который также является создателем космодрома Плесецк. Президент отметил его вклад в развитие ракетной техники и укрепление обороноспособности страны.

До этого Путин охарактеризовал основателя ЛДПР Владимира Жириновского как одного из наиболее ярких политических деятелей современности. По его словам, экс-глава партии объединял в себе качества, которые на первый взгляд кажутся несовместимыми, выступая одновременно как аналитик глубокого уровня и мастер эпатажа.