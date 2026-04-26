26 апреля 2026 в 15:22

Раскрыто, что обсуждали Белоусов и Ким Чен Ын в Пхеньяне

Белоусов и Ким Чен Ын обсудили военное сотрудничество России и КНДР

Андрей Белоусов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел в Пхеньяне переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном, в ходе которых стороны обсудили текущее состояние и будущее военного сотрудничества между двумя странами. По словам российского министра, достигнута договоренность перевести взаимодействие на долгосрочную и устойчивую основу.

Договорились с Минобороны КНДР перевести военное сотрудничество на устойчивую долгосрочную основу, — заявил он.

Ранее сообщалось, что Белоусов прибыл с рабочим визитом в КНДР. В аэропорту Пхеньяна его встретил министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль.

До этого стало известно, что председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел встречу с Ким Чен Ыном. Уточняется, что спикер прибыл в Северную Корею с официальным визитом в субботу, 25 апреля.

В рамках визита в Пхеньян Володин возложил венок к монументу «Освобождение», который установлен в честь советских солдат, сражавшихся за освобождение Кореи от японского колониального господства в 1945 году. Спикер парламента почтил память погибших военных минутой молчания.

