Путин отметил вклад создателя космодрома Плесецк в ракетную отрасль

Президент России Владимир Путин поздравил с 90-летием первого командующего Военно-космическими силами России Владимира Иванова, который также является создателем космодрома Плесецк, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра имени Хруничева. Глава государства отметил его вклад в развитие ракетной техники и укрепление обороноспособности страны.

Ваш огромный вклад в развитие ракетно-космического потенциала, укрепление обороноспособности страны — достойны самого искреннего уважения, являются ярким, вдохновляющим примером для молодого поколения офицеров, — сказано в сообщении.

В своей поздравительной телеграмме Путин также подчеркнул, что Иванов по праву принадлежит к плеяде настоящих профессионалов и подвижников, посвятивших себя служению избранному делу, людям и отечеству. Президент добавил, что на всех этапах ответственной работы, включая пост командующего Военно-космическими силами, юбиляр неизменно проявлял исключительную компетентность, талант организатора и умение эффективно решать поставленные задачи.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил президенту России на встрече, что в день запуска интернет-спутников были предприняты попытки атаковать космодром Плесецк с помощью беспилотников. По словам руководителя госкорпорации, несмотря на это, запланированная миссия была успешно выполнена.