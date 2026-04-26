26 апреля 2026 в 10:52

Путин отметил вклад создателя космодрома Плесецк в ракетную отрасль

Путин поздравил с 90-летием создателя космодрома Плесецк Иванова

Президент России Владимир Путин поздравил с 90-летием первого командующего Военно-космическими силами России Владимира Иванова, который также является создателем космодрома Плесецк, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра имени Хруничева. Глава государства отметил его вклад в развитие ракетной техники и укрепление обороноспособности страны.

Ваш огромный вклад в развитие ракетно-космического потенциала, укрепление обороноспособности страны — достойны самого искреннего уважения, являются ярким, вдохновляющим примером для молодого поколения офицеров, — сказано в сообщении.

В своей поздравительной телеграмме Путин также подчеркнул, что Иванов по праву принадлежит к плеяде настоящих профессионалов и подвижников, посвятивших себя служению избранному делу, людям и отечеству. Президент добавил, что на всех этапах ответственной работы, включая пост командующего Военно-космическими силами, юбиляр неизменно проявлял исключительную компетентность, талант организатора и умение эффективно решать поставленные задачи.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил президенту России на встрече, что в день запуска интернет-спутников были предприняты попытки атаковать космодром Плесецк с помощью беспилотников. По словам руководителя госкорпорации, несмотря на это, запланированная миссия была успешно выполнена.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичей предупредили об обрушении месячной нормы осадков за три дня
Путин поблагодарил корейских воинов, которые защищали Курскую область
Пригородные поезда на Севастополь изменили конечную точку прибытия
«Живу жизнью батальона»: Жога признался, что сохраняет связь со «Спартой»
Удары по Украине сегодня, 26 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Российский боец в одиночку пошел в атаку на пятерых военных ВСУ
Наступление ВС РФ на Запорожье и Сумы 26 апреля: последние новости, сводка
Трамп ответил на вопрос о связи стрельбы в США с Ираном
Путин отметил вклад создателя космодрома Плесецк в ракетную отрасль
«Вспышки»: политолог о влиянии покушения на Трампа на выборы в конгресс
Бойцы «Севера» подвели итоги апрельской «охоты» на станции РЭБ ВСУ
Россияне рассказали о тратах на майские праздники
«Готовы умереть»: Маск высказался о стрельбе на ужине с участием Трампа
В России предложили ввести «зарплату матери»
В России выросло число сайтов, имитирующих магазины с дачными товарами
Политолог ответил, кто может извлечь выгоду из покушения на Трампа
Комендантский час ввели в Мали
Наступление ВС РФ на Харьков 26 апреля: последние новости, Купянск, сводки
Привычные домашние задания в школах могут исчезнуть
В Колумбии выросло число жертв взрыва
Дальше
